米可白童年照 黑肉底被嫌醜

米可白曬出童年照，黝黑皮膚驚呆不少網友！（圖／取自米可白臉書）

米可白在演藝圈因為活潑又大喇喇，觀眾緣一直不錯，不過她過去上節目，就老常被揶揄有小鬍子、黑等問題，沒想到她昨天曝光一張自己童年照，還被自家親人嫌棄「醜爆了！」

米可白昨收到姐姐發給她的照片，透露突然翻到小時候相簿，因此特別拍給米可白，但隨後姐姐發了「醜爆了」的訊息給她，讓米可白哭笑不得。笑稱小時毛髮旺盛，不僅有鬍子還有腿毛，因此一年四季都穿長襪，加上黑肉底，讓她從小和姐姐待遇就是天壤之別。不少網友看到米可白童年照，也十分吃驚「這真的是妳？」還有人笑虧「照片是你哥？」

(中時電子報)