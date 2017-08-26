世大運》桌球男單李佳陞贏宏都拉斯選手

世大運桌球男子單打在新莊體育館登場。（葉書宏攝）

世大運桌球男子單打在新莊體育館登場，中華隊李佳陞今（26日）下午1時許，出戰宏都拉斯選手，以11比5、11比5、11比3，壓倒性3比0成績拿下勝利；另外，中華隊孫嘉宏對上俄羅斯選手，第一局雙方形成拉鋸戰打到15比17，最後兩局仍被俄羅斯選手搶分成功，孫嘉宏以0比3落敗。

(中時)