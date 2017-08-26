毒雞蛋風波 林全：第一時間檢測，沒耽擱

行政院長林全上午出席烏來台車試營運。（王揚傑攝）

行政院長林全今（26）日上午出席烏來台車試營運活動，現場媒體詢問，芬普尼毒雞蛋風波持續延燒，國民黨批蔡政府食安破功，是國安危機。林全對此表示，食安五環啟動之後，確實有檢視到目前台灣還有很多食安問題，這次雞蛋含農藥的問題，主要原因是看到歐洲的案例，隨後馬上啟動國內檢視，所以在第一時間並沒有耽擱。檢視結果很不幸，台灣確實有部分雞農在使用相關殺蟲劑時，有出現這個問題。

林全說，這也是在食安五環加強人力稽核上來看，其實做得滿迅速的，但是當然針對目前食安方面的問題，還是希望能處理好。

林全表示，有關這次專業的部分，是由農委會跟衛福部在處理，基本上尊重他們的做法和對外的說明。行政院關心的是制度在運作過程中間，發生危機時，對外有關的陳述以及處理的速度。這次事件跟上次戴奧辛事件來比，他們的速度和說明各方面都比以前有進步，所以對同仁的努力還是要給予肯定。

林全指，當然對於食安所曝露的過去長期以來的問題，還需要在制度上作更深入的檢視，相信經過這些教訓之後，台灣的食安問題會愈做愈好。

農委會主委林聰賢也表示，全國1451場蛋場都已抽驗完畢，驗出超標的約3%左右，蛋數約51萬顆，目前和食藥暑已全部追回流向，而且已經凍存，準備後續銷毀。

不應該到畜牧場的動物用藥、環境用藥，不肖藥商賣到相關養雞場，目前已請檢調同步徹查，對違規違法的藥商給予制裁，後續會輔導所有的畜牧場在環境用藥上，有更好的機制來協助。

這次是因為食安五環啟動後，在流向管理上管制非常確實，將來在所有的品項的抽驗，對可能造成環境風險的項目，將來都要納入，將來不會是國外有案例，才增加該品項的抽驗，未來各項的抽驗，凡會影響食安風險都會列在檢測項目中。

(中時)