烘50年龍眼乾 70歲達人堅持龍眼木當柴火
雲林斗六市湖山里楓樹湖山區種植很多龍眼樹，50年前開始有居民烘龍眼乾，70歲的林西方堅持古法用龍眼木烘焙3天2夜，有口碑就有生意，烘龍眼乾產業逐漸成為社區特色，其他村民也嘗試做看看。
烘龍眼乾需要平底大灶，20幾歲開始烘龍眼乾的林西方有一個全村最大的灶，一次可烘500斤。
每到龍眼採收季，他和太太吳明茶就先點火等候，以便龍眼下灶有最適合的火候，連續幾天不熄。
他的灶與人不同，灶底不生火，而是在灶的前端生火，讓熱氣與木煙傳導到灶底，慢慢烘熟龍眼肉，他解釋「是烘、不是炒龍眼」，底下不能有火。
做任何生意都要有堅持，林西方與太太的堅持是只用自家種在山上的龍眼，及只用龍眼木當柴，烘出來的龍眼乾濕潤有嚼勁。
林西方說，堅持使用龍眼木燒柴是因為耐燒、沒有雜味，用現代機械烘焙的龍眼不好吃，用雜木燒柴的會有怪味。
太太吳明茶說，山上的老龍眼樹不施肥就清甜、肉質又Q，但是要獼猴吃剩才有，產量只有平地的二分之一，去年颱風加獼猴肆虐，連一顆都不剩。
湖山里這幾年因興建湖山水庫而聲名大噪，楓樹湖來了許多遊客，斗六公所鼓勵社區發展特色，林西方的大灶掛牌「度咕扣灶」，意思是半夜顧灶打瞌睡頭撞到灶邊。
吳明茶說龍眼乾真的很好，女兒坐月子以龍眼乾茶取代白開水，做法是把帶籽龍眼乾、枸杞、黃耆一起煮滾當茶喝，產後沒有一個是發胖的。
(中時)
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