楊合貞世大運奪5金 台南市將爭取建國際滑輪溜冰場
台灣世大運將落幕，這次滑輪溜冰項目光楊合貞一人就包辦5金1銅，成為台灣選手中最大贏家，她就讀碩班的台南大學已邀請她出席開學典禮表揚儀式，台南市政府打算爭取經費興建國際級的滑輪溜冰場地。
24歲的楊合貞個性不多話，好勝心強，從小不只會運動，還會念書，從小學到大學，課業成績總在班上名列前茅，算是品學兼優、能靜能動的女孩。
就讀大灣國小時，因為學校推廣滑輪溜冰，楊合貞參加後萌生興趣，跟著教練吳炯助一頭栽進滑輪競速的世界裡。
在永康區擔任派報員的父親楊廣明知道女兒對滑輪有興趣，自己擔任大灣溜冰隊後援會會長，一路栽培，經常幫忙學校載送選手訓練。
台南市議員楊中成是楊合貞的叔叔，提起姪女在世大運表現令他滿是驕傲，他說以前一家人都住一起，姪女乖巧懂事，從小學到大學的學業成績都是班上第一，不令家人操心。
國中時，楊合貞開始在國際賽事中拿金牌，楊廣明表示，女兒的世界級金牌早已10幾面，但滑輪溜冰在以前未受到台灣體壇重視，今年世大運將滑輪溜冰納入比賽項目，女兒的成就才被民眾看見。
楊合貞在台南大學就讀體育碩班，她大學也就讀南大，且成績一直是班上第一名，她在世大運5金1銅的好表現振奮全台，台南大學師生也組團北上為她加油。並邀請她在9月11日開學典禮與全校學弟妹分享奪金心得。
楊合貞唯一未獲金牌的項目，是500公尺爭先賽，因與南韓選手相撞跌倒，她爬起再追，最後仍獲季軍，永不放棄的精神感動民眾，台南市長賴清德透過臉書讚揚，並打算向中央爭取經費補助，在台南興建一座國際級的滑輪溜冰場。
(中時)
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