世大運》網球李冠毅抽筋含淚退賽 熱衰竭送三總
中華網球隊在臺北世大運拉出的16連勝氣勢，26日不幸畫下句點，先是男雙謝政鵬／彭賢尹以4比6、6比7（1）不敵英國對手，接著男單李冠毅與大會第2種子、俄羅斯的沙菲烏林拚到決勝盤，卻因左大腿嚴重抽筋忍痛棄賽，逆轉勝功虧一簣，雙雙於8強止步。
李冠毅首盤以3比6讓出，第2盤在台北網球中心的觀眾加油聲中，重振旗鼓以6比0讓對手吃鴨蛋。決勝盤李冠毅和沙菲烏林互相保發纏鬥，中間曾經請防護員治療的李冠毅，打完第10局終於撐不下去，含淚宣布棄賽，最後連走出球場都有困難，是坐著輪椅離開現場。
李冠毅賽後原本還要出席記者會，但因身體狀況不佳，最後坐救護車到三軍總醫院治療。所幸診斷後只是熱衰竭，到院體溫37.6度，還不到中暑程度。
台北網球中心今天氣溫攝氏34度，李冠毅這場男單8強賽在正中午開打，到退賽為止，他在烈日下已拚戰了1小時又50分鐘。李冠毅也向醫師表示，這3天有腹瀉狀況，可能水分本來就有流失，加上高溫下比賽，導致他有暈眩、肌肉抽筋的狀況。
(中時電子報)
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