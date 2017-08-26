陳傑晉級決賽 400公尺跨欄拚獎牌
運動田徑項目向來是歐美選手的強項，但今年世大運，男子400公尺跨欄，我國「跨欄王子」陳傑，表現亮眼，複賽中跑出本季最佳成績49.37秒，確定晉級今天晚間的決賽，有機會再為中華台北，添一枚獎牌！
陳傑在複賽中，跑出本季最佳成績49.37秒，總排名第二，確定晉級決賽，賽前陳傑就已"胸有成竹"，如果成績能在49秒內的話那能拿到獎牌的機率就越大，2012年以49秒68飆進奧運後，五月的全大運，更以49秒54奪下金牌，締造大會最快紀錄，陳傑不只是國內田徑場上最亮眼的新星，更是出了名的"型男選手"，陳傑穿上襯衫西裝，為雜誌拍攝影片，男人味中多了份雅痞的時尚感，讓粉絲們大讚有型，不過，陳傑最盼望的，是跨出個人最佳紀錄49秒05，替中華台北，再拿下一面獎牌！
(中天)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。