陳傑晉級決賽 400公尺跨欄拚獎牌

運動田徑項目向來是歐美選手的強項，但今年世大運，男子400公尺跨欄，我國「跨欄王子」陳傑，表現亮眼，複賽中跑出本季最佳成績49.37秒，確定晉級今天晚間的決賽，有機會再為中華台北，添一枚獎牌！

陳傑晉級決賽 400公尺跨欄拚獎牌

陳傑在複賽中，跑出本季最佳成績49.37秒，總排名第二，確定晉級決賽，賽前陳傑就已"胸有成竹"，如果成績能在49秒內的話那能拿到獎牌的機率就越大，2012年以49秒68飆進奧運後，五月的全大運，更以49秒54奪下金牌，締造大會最快紀錄，陳傑不只是國內田徑場上最亮眼的新星，更是出了名的"型男選手"，陳傑穿上襯衫西裝，為雜誌拍攝影片，男人味中多了份雅痞的時尚感，讓粉絲們大讚有型，不過，陳傑最盼望的，是跨出個人最佳紀錄49秒05，替中華台北，再拿下一面獎牌！

(中天)