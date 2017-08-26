運將違規遭開罰單 竟惱羞PO網怒斥警察打人

違規在先還嗆聲警察！22號晚間警方在林口選手村附近巡邏看到一輛計程車沒開車頭燈、攔車提醒，結果一查發現，該駕駛沒有營業登記證，當場開了2張罰單；沒想到運將堅持不簽名還怒嗆警察，甚至還指控警察打人，錄下影片PO網，引起網友一陣撻伐。

運將違規遭開罰單 竟惱羞PO網怒斥警察打人

林口分駐所長陳均百表示，謝姓駕駛要離開時車門不慎夾到同仁，因為不小心觸碰到他，害他誤以為同仁有攻擊行為，因此怒嗆警方打人。

運將違規遭開罰單 竟惱羞PO網怒斥警察打人

據了解這名駕駛，不僅是轄區內的毒品人口，還曾被查獲持槍前科，這次更查出他沒有執業登記證，卻開小黃載客，謝姓駕駛僥倖想趁世大運期間開車賺外快，明明沒牌照還敢上路載客，違規在先、還PO網質疑警方執法過當，完全是惡人先告狀。

(中天)