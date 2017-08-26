運將違規遭開罰單 竟惱羞PO網怒斥警察打人
違規在先還嗆聲警察！22號晚間警方在林口選手村附近巡邏看到一輛計程車沒開車頭燈、攔車提醒，結果一查發現，該駕駛沒有營業登記證，當場開了2張罰單；沒想到運將堅持不簽名還怒嗆警察，甚至還指控警察打人，錄下影片PO網，引起網友一陣撻伐。
林口分駐所長陳均百表示，謝姓駕駛要離開時車門不慎夾到同仁，因為不小心觸碰到他，害他誤以為同仁有攻擊行為，因此怒嗆警方打人。
據了解這名駕駛，不僅是轄區內的毒品人口，還曾被查獲持槍前科，這次更查出他沒有執業登記證，卻開小黃載客，謝姓駕駛僥倖想趁世大運期間開車賺外快，明明沒牌照還敢上路載客，違規在先、還PO網質疑警方執法過當，完全是惡人先告狀。
(中天)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。