棒球輸韓國 高嘉瑜稱進場那天受反年改驚嚇？

台北市長柯文哲(中)、議員高嘉瑜(右)。（資料照，方濬哲攝）

世大運開幕時，遭反年改團體滋擾，選手進場不順。民進黨籍台北市議員高嘉瑜在政論節目上表示，選手進場的過程，是最不應該被受到打擾的，因為他們需要安全的好環境，讓情緒不受影響，所以很多人說，我們棒球為什麼會失誤，是不是就是因為那天受到了驚嚇，不然我們怎麼會輸給韓國，不敢置信。

高嘉瑜在《新聞追追追》中談論到世大運維安問題，她質疑反年改為什麼這麼容易突破維安防線？為什麼柵欄一推就開，員警在幹嘛？這凸顯警方的漏洞。且當天有5600個警力，但那重要處卻只有20人，另外的機動警力2000名，應該立刻過來支援，這整個演練的過程都有問題。

另外，選手進場的過程，是最不應該被受到打擾的，因為他們需要安全的好環境，讓情緒不受影響，所以很多人說，我們棒球為什麼會失誤，是不是就是因為那天受到了驚嚇，不然我們怎麼會輸給韓國，不敢置信。

並說這對我們台灣未來承辦國際賽事，以後都會被拿來檢討，我們連基本的讓選手不受環境干擾、不被這樣子恐怖的事件所影響的能力都沒有。

有網友在高嘉瑜臉書留言「聽說妳說棒球會輸是柯P害的，真的是垃圾不分藍綠，一個個嘴臉都出來了，你根本是女版『秋意』」高嘉瑜則回應「一、沒說是柯P害的，二、我說可能選手情緒受影響才輸球是半開玩笑，三、你聽說就來隨便指控，也是男版『秋意』嗎！」

另有網友認為「可以分析一下那我們其他項目表現那麼棒是因為沒被反改影響到情緒嗎？」、「柯P施鹽被罵翻。你們施鹽就說是開玩笑…。真是好棒的標準阿！」、「輸韓國無法晉級已讓人難過，還要開玩笑？」

(中時電子報)