世大運》對法放火、對俄先發勝 江國豪2場出賽心情大不同！

江國豪對俄羅斯奪先發勝，為對法國之戰救援敗雪恥。(圖：大會提供)

中華隊19歲的年輕投手江國豪，本屆世大運目前出賽2場，但這2戰表現結果大不同，心情如同洗了1場三溫暖。

中華隊本屆世大運首戰法國，9上打完最後1次進攻以3比0領先，9下江國豪被派上場救援，但他頂不住壓力，1次保送加上3支安打安打，造成最終敗在王正棠的「再見失誤」，以3比4遭法國隊逆轉。

雖王正棠成了球迷謾罵的戰犯，但江國豪心裡有數，如果不是自己9下放火，也沒有後來王正棠的「再見失誤」。

在總教練郭李建夫有意培養未來中華隊年輕投手之下，今戰俄羅斯江國豪首度在國際賽擔任先發，在對手不強、以及對法國之戰得到的經驗，此役表現四平八穩，主投5局飆9K，只被擊出1支安打與1次保送，拿下生涯第1場國際賽先發勝，本屆前兩場出賽表現大不同。

「對法國可能是第1場，比較緊張，不過今天1局1局慢來來。」江國豪說。

他這場比賽獲得郭李建夫好評，他表示，賽前有叮囑他不要管比賽分數、只管投好內容，江國豪也作到了，只是壘上有人還是有點緊張，還要再作調整。

針對今對俄羅斯表現，江國豪表示，壘上有人還是太急了一點，投出1次保送，控球還要再加強。

(中時電子報)