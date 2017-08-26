世大運》跆拳道男團挺4強 確保再進帳獎牌

劉威廷日前在世大運男子80公斤級奪得銅牌，今再率男子團體組挺進4強。(資料照 中央社記者裴禛攝)

世大運跆拳道今舉行男、女團體賽，女團預賽首戰強碰強隊南韓，雖然曾一度領先，但最終遭逆轉首輪就止步，男團部分雖然首輪因為對手棄賽直接晉級，不過8強戰中華隊還是踢出佳績，以24比17擊敗美國，打進4強戰。

男團今在首輪原本要與瑞典交手，不過因對手棄權順利晉級，8強戰對上美國，中華隊派出劉威廷、黃鈺仁與何嘉欣迎戰，去年里約奧運國手劉威廷展現實力，率中華隊終場以24比17挺進4強戰，確定能再為中華隊進帳獎牌。

不過女團部分，由莊佳佳、林宜青及陳彥羽代表出賽，首輪就遇韓國遭到淘汰，止步首輪。

(中時電子報)