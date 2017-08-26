外埔公墓遷葬 地方建議綠美化
推動公墓公園化！台中市外埔區第一公墓已於民國95年公告禁葬，因雜草叢生，影響市容，居民建議綠美化，市長林佳龍上午前往視察，他表示，現代人以火葬進塔比例高達9成，較少土葬需求，將持續推動公墓禁葬、遷葬、綠美化，並配合地方需求，提供市民更優質的居住品質。
外埔區第一公墓位處大甲交流道下方，是外埔、大甲的門戶，已禁葬11年，卻未進行環境改善，導致雜草叢生。林佳龍指出，目前全市共有170多處公墓，有50多處公告禁葬，市府規劃3年內活化80多處公墓，改造成為公園、停車場或設置運動設施。
市議員吳敏濟表示，大甲交流道附近缺乏停車空間，停車秩序混亂，希望遷葬後，能撥出部分用地興建立體停車；他也感謝市長允諾編列預算拓寬大甲火葬場周邊道路，改善交通問題，並在火葬場小靈堂裝設冷氣，改善內部設施。
民政局長周永鴻表示，外埔區第一公墓目前尚有108座存墓，遷葬公告期間為9月1日至11月30日，共計3個月，遷葬後將交由建設局規劃辦理綠美化事宜，未來民政局也會參考地方意見，研議規劃其他已禁葬墳墓的遷葬與後續土地利用。
周永鴻強調，對於尚未禁葬的公墓，會要求生命禮儀管理處加強墓地管理，避免遭民眾傾倒廢棄物或雜草叢生，同時推廣環保自然葬政策，提供市民更多元選擇，讓土地資源永續利用。
(中時)
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