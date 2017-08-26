雞蛋殘留芬普尼，桃衛生局下架700.8公斤。（甘嘉雯翻攝）

雞蛋殘留芬普尼，桃衛生局下架700.8公斤。（甘嘉雯翻攝）

雞蛋殘留芬普尼，桃衛生局下架700.8公斤。（甘嘉雯翻攝）

台南沈素貞牧場、錦湖畜牧場、廣福雞場以及彰化林武、欣德等畜牧場雞蛋驗出殘留農藥芬普尼，桃園市衛生局接獲彰化及台南衛生局通知，流入27間早餐店、雜貨店、餐飲店等，衛生局立即前往查核避免蛋品被消費者繼續使用，共計下架違規蛋品共計700.8公斤，截至今日為止，桃園市已下架1348.8公斤。

衛生局指出，早餐店包含連鎖店及在賣場內的日本料理業者，均主動配合下架。

(中時)