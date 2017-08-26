施正鋒討厭李來希們 但仍盼未來「可以做伙」

台灣基督教長老教會、台灣國家和平安全研究協會等團體，今天舉行「使台灣不再被征服：柔型國立的發揮」學術研討會。東華大學施正鋒教授表示，轉型正義處理手法應該更細緻，「我也很討厭李來希們，但是我也希望，有一天，『咱可以做伙』。」

施正鋒指出，一些朋友告訴他，現在要獨立建國，就要把國民黨扳倒，把中國打倒，原住民的事現在都先不要講，「我說，若是現在不去處理族群的不公不義，這代表正義有選擇性，良心只有一半」，過去400年來原住民如何被欺負，日本人、中華民國政府如何把原住民土地拿去，民進黨政府怎麼可以假裝沒看見，現在一些推動台獨、獨立建國的人，怎麼可以說，「你們（原住民）不要來吵。」

他說，在說要處理原住民土地問題時，民進黨黨團怎麼可以說，「你們不要吵，我們正在處理國民黨黨產就好，轉型正義只要處理國民黨黨產，其他不處理？」

提到兩蔣的歷史定位，他認為，對外省人來說，把蔣介石視為帶他們來台灣的「摩西」，本省人視為蔣是二二八元兇，民間把中正紀念堂椰榆為「蔣廟」、「臭頭仔廟」，去蔣化之際，要如何兼顧族群和諧，考驗政府智慧。

他說，台灣人雖然現在跟日本人不錯，但是日本人對一句道歉都不願說，以慰安婦為例，有部分是自願去賣沒錯，但是不論去日本、朝鮮等地，都是去跟鄉長、村長講，他們要多少女人，所以只好找一些比較窮的，日本人願意向東南亞的國家道歉，不願對台灣人、韓國人道歉，是因為日本都把台韓當成殖民地，這是不對的。日本給台灣大來現代化，是要把這隻母雞養大一點，是為了去打東南亞，不是為了台灣好。

(中時)