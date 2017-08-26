「警界劉若英」吸睛 現身世大運選手搶合影

世大運除了選手們精彩的表現受人矚目，安檢員警林韋彤的人氣也相當高。可愛的外型加上良好的外語能力讓不少人爭相合照，甚至連巴西隊總教練也親手送上國家隊章。

「警界劉若英」吸睛 現身世大運選手搶合影

說著一口流利的英文，來自桃園埔子派出所的林韋彤綁著一頭俐落的馬尾，做起安檢毫不馬虎，亮麗的外表吸引了不少準備入場民眾的目光。迷人微笑加上甜美的聲音，讓網友直呼：「好想被她安檢！」甚至被冠上「警界劉若英」的稱號。充滿正義感的林韋彤表示自己很喜歡幫助人，藉著這次世大運來協助安檢，也有機會可以看看來自不同國家的選手。

林韋彤的一句「巴西隊加油！」讓巴西隊總教練對她另眼看待，親贈國家隊章當作紀念品。林韋彤還主動擔任嚮導，介紹台灣景點美食，讓教練感到貼心，也讓外國選手感受到台灣最美的風景。

(中天)