世大運閉幕再遇陳抗？北市府：嚴正執法

反年改團體鬧場世大運開幕典禮。（本報資料照片／黃世麒攝）

2017台北世大運開幕

世大運開幕典禮，遭反年改團體滋擾，運動員進場受阻。閉幕典禮將於30日舉行，北市府發言人劉奕霆表示，絕對嚴正執法。全國公務人員協會理事長李來希則表示，暫時不知閉幕典禮是否發起抗議，但若執政者擴大事端就有可能。

中央社報導，劉奕霆上午受訪表示，主辦世界大學運動會的台北市政府態度明確，未來對陳抗活動，警方絕對嚴正執法、絕不寬貸。

819如影隨形愛台灣總召集人黃正忠接受電話訪問表示，他已確定不會號召民眾在閉幕式抗議，但已申請總統官邸附近集會路權，擇期向總統蔡英文表達訴求。

世大運閉幕典禮將於下週三（30日），同樣在臺北田徑場舉行，預計17:00 開放觀眾入場，18:30-19:30進行序曲節目，19:30-21:30舉行閉幕儀式及藝文表演。

徐佳瑩、家家、紀曉君、阿爆(阿扔扔)等歌手，董事長、TRASH、滅火器等樂團，以及FOCA福爾摩沙馬戲團、閃閃電光樂團(SIAM SIAM ROBOT BAND)等團體將登場演出。

(中時電子報)