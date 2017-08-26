世大運閉幕再遇陳抗？北市府：嚴正執法
世大運開幕典禮，遭反年改團體滋擾，運動員進場受阻。閉幕典禮將於30日舉行，北市府發言人劉奕霆表示，絕對嚴正執法。全國公務人員協會理事長李來希則表示，暫時不知閉幕典禮是否發起抗議，但若執政者擴大事端就有可能。
中央社報導，劉奕霆上午受訪表示，主辦世界大學運動會的台北市政府態度明確，未來對陳抗活動，警方絕對嚴正執法、絕不寬貸。
819如影隨形愛台灣總召集人黃正忠接受電話訪問表示，他已確定不會號召民眾在閉幕式抗議，但已申請總統官邸附近集會路權，擇期向總統蔡英文表達訴求。
世大運閉幕典禮將於下週三（30日），同樣在臺北田徑場舉行，預計17:00 開放觀眾入場，18:30-19:30進行序曲節目，19:30-21:30舉行閉幕儀式及藝文表演。
徐佳瑩、家家、紀曉君、阿爆(阿扔扔)等歌手，董事長、TRASH、滅火器等樂團，以及FOCA福爾摩沙馬戲團、閃閃電光樂團(SIAM SIAM ROBOT BAND)等團體將登場演出。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。