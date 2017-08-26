柯P嚇傻小英救援？林濁水：文青的想像故事
世大運開幕式時，遭逢反年改團體滋擾，選手進場受阻。周刊以「柯P嚇傻小英即刻救援內幕」為題報導。民進黨前立委林濁水認為，這分明是「文青對總統的崇拜想像故事」。
林濁水分析，面對反年改團體滋擾，台北市長柯文哲，是有亞斯伯格症的外科醫生，職業性格果斷明快，卻嚇到癱瘓失神；而總統蔡英文，抉擇謹慎緩慢到常猶豫不決、指示模糊，卻突然指揮明快、節奏緊湊，真是神奇。而後柯文哲對媒體說明，解圍關鍵在於他下令警察捉人。
雙方的支持者各擁其主，在網路上互相謾罵，宛如2020總統選舉的前哨戰。不過，林濁水認為，這恐怕只是崇拜蔡英文的人與媒體記者對現場情境的誤會而已。
林濁水推測真相應該是蔡英文、柯文哲、志工，三方面都扮演了不可或缺的重要角色，才讓事件順利落幕。但本該是完美合作的結局，卻因為不懂維安體系運作的文青「對總統的崇拜想像故事」，讓合作成了對決，「令人扼腕」。
(中時電子報)
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