世大運》神奇的中華女滑輪組合 聯手必「金包銀」
2017世大運中華隊靠滑輪溜冰奪得10金，其中楊合貞和李孟竹雙人組大殺四方，她們此次大賽四度攜手出擊，場場都上演「金包銀」戲碼，儼然成了其他國家選手眼中最可怕的雙人組，雖然金牌只能有1個，但她們彼此互信、各司其職，讓她們在身兼敵手和隊友的關係中，取得完美的平衡點。
此次楊合貞和李孟竹前3天比賽，於10000公尺計分淘汰賽、15000公尺爭先淘汰賽、1000公尺爭先賽攜手包辦3金3銀，成果頗豐。而今天43公里馬拉松賽，2人原本是擔任助攻角色；但在戰術被識破的情況下，她們再度通力合作，最後殺出重圍，第四度替中華隊搶下金牌和銀牌。
這幾次合作，多是楊合貞擔任衝線手，李孟竹則扮演助攻的破風手。楊合貞說，她們從孟竹2012年升上成人組後開始搭配，一起訓練和比賽，默契十足，實力也不相上下，「看到孟竹在場上認真努力，我也覺得不能輸！」
楊合貞在前頭，使得李孟竹連拿4銀。不過李孟竹說，和合貞合作5年，在場上都是為中華隊拚，雖成績不比合貞，但會把她當成目標，努力追上她，一起拚下去。楊合貞也直言，因為她和李孟竹良性競爭，實力和狀態得一同提升，「但不會影響我們的感情。很感謝有孟竹在，才激勵我更認真！」
金牌只有1個，李孟竹身為助攻的破風手，拿銀牌幾乎成了宿命，不只李孟竹，男子組的柯福軒扮演破風手，也是連拿3銀，不過柯福軒不失望，曾表示「團體大於個人」。總教練林詠翔表示，這次中華隊能寫下23面獎牌佳績，關鍵在「人和」，這也是他們能攻城掠地的最強利器。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。