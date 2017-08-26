世大運》神奇的中華女滑輪組合 聯手必「金包銀」

中華隊楊合貞(左)和李孟竹(右)四度包辦金銀牌，堪稱滑輪溜冰最強悍的女子雙人組。(中央社)

2017世大運中華隊靠滑輪溜冰奪得10金，其中楊合貞和李孟竹雙人組大殺四方，她們此次大賽四度攜手出擊，場場都上演「金包銀」戲碼，儼然成了其他國家選手眼中最可怕的雙人組，雖然金牌只能有1個，但她們彼此互信、各司其職，讓她們在身兼敵手和隊友的關係中，取得完美的平衡點。

此次楊合貞和李孟竹前3天比賽，於10000公尺計分淘汰賽、15000公尺爭先淘汰賽、1000公尺爭先賽攜手包辦3金3銀，成果頗豐。而今天43公里馬拉松賽，2人原本是擔任助攻角色；但在戰術被識破的情況下，她們再度通力合作，最後殺出重圍，第四度替中華隊搶下金牌和銀牌。

這幾次合作，多是楊合貞擔任衝線手，李孟竹則扮演助攻的破風手。楊合貞說，她們從孟竹2012年升上成人組後開始搭配，一起訓練和比賽，默契十足，實力也不相上下，「看到孟竹在場上認真努力，我也覺得不能輸！」

楊合貞在前頭，使得李孟竹連拿4銀。不過李孟竹說，和合貞合作5年，在場上都是為中華隊拚，雖成績不比合貞，但會把她當成目標，努力追上她，一起拚下去。楊合貞也直言，因為她和李孟竹良性競爭，實力和狀態得一同提升，「但不會影響我們的感情。很感謝有孟竹在，才激勵我更認真！」

金牌只有1個，李孟竹身為助攻的破風手，拿銀牌幾乎成了宿命，不只李孟竹，男子組的柯福軒扮演破風手，也是連拿3銀，不過柯福軒不失望，曾表示「團體大於個人」。總教練林詠翔表示，這次中華隊能寫下23面獎牌佳績，關鍵在「人和」，這也是他們能攻城掠地的最強利器。

(中時電子報)