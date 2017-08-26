東方美人茶戲水區 超奢侈玩法

新竹縣峨眉十二寮休閒農業園區提供東方美人茶戲水區，讓大人小孩在茶湯裡消暑。（邱立雅攝）

峨眉為新竹縣重要茶產區，種植面積高達63公頃，年產量75600公斤，為提升好茶品質，每年與北埔輪流舉辦好茶比賽，今年有約千組人參加比賽，競爭激烈。26日在十二寮休閒農業區舉辦東方美人茶節暨展售促銷活動，除了表揚優秀農友，也讓民眾體驗東方美人茶的魅力。

峨眉茶農曾攸賢在激烈競爭下，連續兩屆奪得最高榮譽特等獎，他說秘訣就是「陪著茶葉成長」，入行30年的他，早年比賽接連挫敗，在潛心研究摸索後，終於在比賽中一鳴驚人。

十二寮休閒農業區在活動現場還提供東方美人茶戲水區，整個戲水區瀰漫著淡淡的茶香，讓大人小孩在茶湯裡玩得盡興又消暑。

(中時)