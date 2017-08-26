世大運長泳水溫高 備3千公斤冰塊降溫
炎炎夏日艷陽高照，世大運馬拉松長泳比賽即將舉行，為此新北市微風運河擺放了一整列將近2公里長的大型浮球做準備。但連日高溫使水也隨之升高，讓參賽選手在熱身賽時反映。主辦單位腦力激盪想出應變對策，決定用3000公斤的冰塊丟入運河中。在太陽下做實驗，小小的冰塊很快就融化了，比賽時將用大塊的冰磚來為河水將溫，但到底有沒有用呢？民眾保持懷疑態度，有人認為不合邏輯，也有人覺得這方法可能在冬天時是有用的，但在夏天則毫無助益。
根據戶外游泳馬拉松規定，水溫不能超過攝氏31度，但大台北地區連日高溫，經每日監測，河水水溫約莫31度上下，主辦單位因此啟動應變機制，以醫護用碎冰和賽道冰磚來降低水溫，並改變賽程，將比賽時間提前至清晨六點。若溫度仍無法降下，將會於比賽六小時前，在運河兩側和上游放置3000公斤的冰磚，價值九萬元。世大運發言人楊景棠表示原本就有準備冰磚以防萬一，屆時將請競賽執行委員評估施放範圍及大小，以確保比賽順利進行。
3000公斤到底有沒有辦法來為河水降溫，也許只能等到比賽當天，選手們親自下水體驗才能知道。
(中天)
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