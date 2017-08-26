瓦城大心讓員工做白工 下班後開會打掃沒加班費

瓦城泰統集團旗下的泰式麵館「大心」，被員工爆料位於台中市勤美誠品賣場的分店，多次晚上下班後召集員工開會及打掃，卻沒付加班費，爆料員工抱怨：「都叫我們做白工！」該集團調查後坦承該家分店確有違規情況，將懲處店長，並加強宣導須配合法令經營管理。

瓦城大心讓員工做白工 下班後開會打掃沒加班費

大心以賣泰式麵食為主，台中勤美店員工向《蘋果》投訴，指他上班4個多月，開過4次會，每次都是在晚上10時下班後才開，一開至少1小時；另外，每3個月公司進行環境檢查，前幾天各分店都要同仁在晚上10時閉店後，到公司做兩小時的打掃，「這些都不支付薪資給員工。」

瓦城大心讓員工做白工 下班後開會打掃沒加班費

經內部查證，遭投訴的台中勤美店確有下班後開會的情況，將約談懲處該店主管，並發加班費給員工。

(中天)