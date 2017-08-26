太極門世大運序幕演出精彩 林佳龍市長頒表揚狀

金鳳凰精彩演出。（陳世宗翻攝）

布馬陣。（陳世宗翻攝）

太極門在2017世界大學運動會開幕之序幕展演《薪傳，傳心》，搏得各界好評，精彩的的演出豐富了許多外國記者推特畫面，成功的展現台灣的軟實力，台中市長林佳龍特派民政局長周永鴻代表頒發表揚狀，讚許太極門弘揚武術強身健體的積極貢獻。

太極門今（26）日舉辦一場別開生面的運動會，除神龍、鳳凰、祥獅、麒麟遠古神獸現身賜福世人之外，來自全球15個道館更是精銳盡出，除了有北管團、客家八音、布馬陣、原住民舞蹈等傳統藝術外，也有青少年Energy Boys & Energy Girls 融合武術動作的新創舞蹈，海外道館則帶來Love & Peace Around the World 象徵愛與和平、世界一家；各道館的精彩的演出，展現深厚的文化底蘊。

太極門掌門人洪道子博士表示，氣功武術是人類古老的體育運動，太極門承傳道家心源，涵蘊優美文化，經過了歷史的淬煉，我們仍然堅守習武修行人的本質，不畏懼困難，運用智慧突破困境！

太極門師徒以無私之心，將太極門保存的文化精髓，與世人分享，希望藉由優質文化的純真美善，洗滌心靈，讓生命的本質向上提升。心的力量無遠弗屆，每個人在心中都存有「希望世界祥和」的信念與祈祈願，並付諸行動，真正的福澤才會降臨。

隨後神龍、鳳凰、祥獅、麒麟、孔雀遠古五大神獸也現身會場，兩尊144公尺的神龍由120人舞動，龍頭追著龍珠，亦步亦趨，跳躍、旋轉、翻騰，協調一致的動作，讓巨龍活靈活現。性情溫和、腳步輕盈的麒麟巡遊大地，姿態優美，散發祥光，呈現仁獸形象。

鳳凰尊貴，祥獅歡喜、孔雀吐芬芳，太極門弟子以多年修心練氣為根基，用心揣摩祥獸所象徵的品德，栩栩如生傳達神獸賜福世人之心意。來自台中的幼教老師楊道寰在現場深受感動，忍不住說這比現在正夯的寶可夢四神獸還要吸引人。

台中市民政局長周永鴻代表市長於會中頒發表揚狀，肯定太極門在世大運序幕展演，成功的以文化之美，讓世界看見台灣。這場超越時空，穿梭古今，由現代與傳統所衝撞出的文化火花，蘊含太極門給世人的祝福，要將寰宇好氣送給世人；大會也在此時發起全球轉好運行動，邀請全場嘉賓以手機上網許好願祈福，人人運轉好氣，讓世界停止爭鬥，放下私利，早日回到沒有恐懼、沒有悲傷的祥和世界。

(中時)