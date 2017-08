往死裡打！泰勒絲出輯撞死敵肯伊母親忌日

泰勒絲將發片,日期撞上肯伊母親忌日。(圖/達志影像)

天后泰勒絲(Taylor Swift)本周四推出新曲〈Look What You Made Me Do〉宣告回歸歌壇,但許多網友都發現,泰勒絲這次出輯可說是針對仇人肯伊威斯特(Kanye West)而來,不但新MV反諷意味十足,連歌詞都很有火藥味,今(26日)媒體加碼爆料泰勒絲對肯伊往死裡打,發片日刻意挑對方母親忌日,踩他痛處不手軟。

肯伊多年前曾在頒獎典禮衝上台,當眾搶了泰勒絲麥克風嗆她沒資格,從此兩方結下樑子,肯伊還稱泰勒絲是因跟他睡過才聲名大噪,引發泰勒絲歌迷不滿,近日,泰勒絲在新曲〈Look What You Made Me Do〉中左打前男友凱文哈里斯,右刺凱蒂佩芮,更不放過死敵肯伊,歌詞開頭便諷刺「不喜歡你傾斜的舞台」,可說是火力全開。

外媒今進一步報導,泰勒絲將在11月10日正式發片,而這日期正好撞上10年前過世的肯伊母親忌日,肯伊母親當年因整形後的併發症驟逝,成為肯伊心中揮之不去的傷口,去年的同一天,肯伊更傳出為此心情沮喪崩潰,使泰勒絲選這天發片的用意更加毒辣,但泰勒絲公司卻表示「純屬巧合」,一般歌手都會挑周五發片,他們只是配合環球唱片所安排的日子,兩者絕無關連。

(中時電子報)