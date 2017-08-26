往死裡打！泰勒絲出輯撞死敵肯伊母親忌日
天后泰勒絲（Taylor Swift）本周四推出新曲〈Look What You Made Me Do〉宣告回歸歌壇，但許多網友都發現，泰勒絲這次出輯可說是針對仇人肯伊威斯特（Kanye West）而來，不但新MV反諷意味十足，連歌詞都很有火藥味，今(26日)媒體加碼爆料泰勒絲對肯伊往死裡打，發片日刻意挑對方母親忌日，踩他痛處不手軟。
肯伊多年前曾在頒獎典禮衝上台，當眾搶了泰勒絲麥克風嗆她沒資格，從此兩方結下樑子，肯伊還稱泰勒絲是因跟他睡過才聲名大噪，引發泰勒絲歌迷不滿，近日，泰勒絲在新曲〈Look What You Made Me Do〉中左打前男友凱文哈里斯，右刺凱蒂佩芮，更不放過死敵肯伊，歌詞開頭便諷刺「不喜歡你傾斜的舞台」，可說是火力全開。
外媒今進一步報導，泰勒絲將在11月10日正式發片，而這日期正好撞上10年前過世的肯伊母親忌日，肯伊母親當年因整形後的併發症驟逝，成為肯伊心中揮之不去的傷口，去年的同一天，肯伊更傳出為此心情沮喪崩潰，使泰勒絲選這天發片的用意更加毒辣，但泰勒絲公司卻表示「純屬巧合」，一般歌手都會挑周五發片，他們只是配合環球唱片所安排的日子，兩者絕無關連。
(中時電子報)
關鍵字：泰勒絲
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