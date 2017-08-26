禁止變性人參軍 川普簽署備忘錄
新華社26日報導，美國總統川普25日簽署總統備忘錄，要求國防部禁止變性人服役，但未對已經入伍的變性人去留做出明確要求。
這份備忘錄將於2018年1月1日生效，川普表示禁令將一直執行到國防部長和國土安全部長能夠提供足夠反駁的證據爲止。此外，備忘錄表示國防部和國土安全部不得出資爲軍人進行變性手術，已經開始變性手術的除外。
美國2016年開始允許已經服役的軍人公開變性身份，向有變性需求的軍人提供醫療費用，並同時啓動程式評估是否允許公開身份的變性人入伍。時任美國國防部長卡特曾要求軍方在2017年7月1日前定出新方案，允許已經公開身份的變性人被徵召入伍。現任國防部長馬蒂斯7月初宣佈推遲截止時間，以便軍方有更多時間評估變性人服役是否影響軍隊戰鬥力。
川普7月26日在社交媒體上說，不會接受或允許變性人以任何形式在軍隊服役，並隨後表示美軍必須專注于勝利，變性人服役會造成軍隊醫療成本高昂，因而擾亂隊伍，不利於軍隊戰鬥力。
川普此番言論引起了美國政界、社會人士等多方不滿，一些人認爲特朗普的言論涉嫌歧視變性人。
(旺報)
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