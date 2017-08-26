87年台鐵老舊宿舍 即日起開放招標

花蓮縣定歷史建築「台灣鐵路局花蓮管理處處長官邸」台鐵局著手進行為期1年的官邸修復，今年8月8透過招標，預計明年8月對外營運。（張祈攝）

花蓮縣定歷史建築「台灣鐵路局花蓮管理處處長官邸」自1930年興建，自花蓮車站與廠房的遷移後荒廢近40年，台鐵局著手進行為期1年的官邸修復，今年8月8透過招標，預計明年8月對外營運。

台鐵局花蓮管理處處長官邸位於花蓮市中山路北側與北濱街內之巷弄內，為鐵路局高級員工宿舍區，正門有西洋列柱式結構，建築主體水泥瓦頂完整，外牆原料以大量檜木板為原料，用料及工法皆為一遊，屋後則為日式住宅常見的半戶外「ㄣ」字型迴廊，寬敞優美，前後庭園也有不同景緻。

花蓮縣文化局表示，處長官邸為單層日式木造建築，有寬廣的前庭與內凹的大門玄關，格局方正且建物精良，屋頂兩側則分別為寄棟造與入母屋破風，中間還以千鳥破風式樣建成，即便經過近40年的荒廢，迄今仍保有當年完整氣派宏偉的官舍樣貌。

花蓮管理處處長官邸2004年被花蓮縣文化局登錄為縣定歷史建築，邀請曾參與總統府維修的國寶級古蹟建築師李重耀實地勘查，建築背景及規模得到他「建築工法與價值不輸新北市金瓜石的太子賓館」的高度評價，其中又以一座太平洋戰爭時期保存下的「避難指揮中心」大型防空洞尤為罕見。

為重啟官邸昔日光景，台鐵局花蓮貨運服務所謝文宗經理表示，修復工程已開始進行，將以最接近原貌的方式重新開放，今年8月8日起辦理處長官邸標租公告，給予承租人5年營運期間並得續約5年，以利朝著複合式餐飲或文創商品展售方向發展，預計預定於明年8月重新開張營運。

(中時)