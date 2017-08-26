脫離「馬三殺手」竊車集團挨棍 警循線逮4人

鳳山警方逮捕打人的「馬三殺手」集團4成員。(曹明正翻攝)

專偷馬自達汽車的「馬三殺手」集團林姓成員1個月前突然斷絕來往，韓姓男子不滿他脫離組織，24日得知他在鳳山網咖，率3名黨羽前往算帳，林男挨棍、連裝有現金1萬3000元的背包也被強行拿走，警方當晚循線逮捕4名惡煞、起出毒品，依強盜、傷害及毒品罪送辦。

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(中時)