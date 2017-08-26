世大運》外國選手票選 最愛101與珍奶

世大運選手村廳外有兩輛「胖卡」提供珍珠奶茶、無糖綠茶和紅茶，成為選手餐後最愛。（世大運組委會提供）

台北世大運票房告捷，賣出逾7成座位，超越韓國光州世大運成為史上最佳，外國選手對台北的看法又如何？根據《Taiwan News》記者訪查林口選手村，外國選手們票選出來最愛的景點毫不意外就是台北101大樓，最愛的食物則是珍珠奶茶。

該報記者Rana Yeh指出，大部分選手專注在運動賽事，坦承對台灣並不熟悉，但也有選手表示要在比賽結束後暢遊台北。他們票選出最具吸引力景點，台北101獲得36%選票居冠，士林夜市與西門町獲得18%選票並列第2，第3名是九份老街。

食物方面，在臭豆腐、皮蛋、珍奶、蚵仔煎之中，高達50%的選手鍾情珍奶，蚵仔煎則以32%的高人氣居次。有選手甚至沒有嘗過就直接投票給珍奶，因為太有名了而且看起來好喝。皮蛋則因為英文名「千年老蛋」讓選手怕怕的，「臭豆腐」這個名字顯然也不太討喜。

這次世大運有來自逾130個國家、超過1.1萬名隊職員來台，加上台灣觀眾的熱情響應，希望能讓他們對台北留下深刻的印象。

(中時電子報)