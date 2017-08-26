達文西醫學營 MIT醫療機器人亮相
號稱是醫大生CP值最高的達文西醫學營26日登場，今年首度引進上銀科技研發內視鏡扶持機器手臂，讓學員們摸擬進行內視鏡手術時除手腦並用，還可用腳控制鏡頭移動個人就能完成手術，中山醫學大學附設醫院達文西中心主任彭正明指出，微創、機器手臂手術都是未外科手術趨勢，上銀這項「內視鏡扶持機器手臂」問世，可減少手術人力，一個醫師就能完成內視鏡手術。
中山附醫達文西醫學營是國內首創以達文西手術專業醫學營，繼去年引起醫學生熱烈迴響後，今年暑假進入第二屆報名依然熱烈，主辦單位也特別與上銀科技合作，在摸擬操作時採用6月才取得衛福部核可的「內視鏡扶持機器手臂」，讓學員們搶在該機械手臂在臨床應用前先行體驗。
彭正明指出，過去進行內視鏡手術時，除了主刀的醫師透過器械進行手術，都必須有助理手術視鏡鏡頭做為輔助，讓醫師可以看清患部的狀況，最近開始有「內視鏡扶持機器手臂」問世，透過腳控裝置，和穩定的機器手臂讓手術醫師可以手持器械進行手術，腳控鏡頭，單獨完成手術，除可減少手術人力，因應未來醫師實施最每周工時限制，手術調度更具彈性。
彭正明坦承，「內視鏡扶持機器手臂」其他國也有研發產品，但台灣上銀科技這款輔助醫材已申請美國FDA認證，且具價格優勢，市場潛力十足，可謂台灣之光。
長庚大學醫學系6年級學生黃恩明，連續兩年報名參加達文西醫學營，他認為達手西手術是外科手術趨勢，這樣的活動有助於醫學生提早了解並體驗手術過程，和在課堂上只能看影片，很不一樣。
(中時)
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