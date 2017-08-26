北市就服處徵才 餐飲、服務業人力缺口亟待填補
台北市就業服務處為想要求職的朋友提供323個工作機會，分別在各就業服務站次第展開，職業別多為餐飲業與服務業，餐飲業的聯立食品公司釋出薪資可達35K的內外場儲備幹部及知名連鎖店鬍鬚張也釋50個服務人員眾多職缺，另夢想釋出時薪高達300元的居家鐘點管家職缺，相較傳統清潔服務業為高，歡迎求職民眾前往就業服務站遞件應徵。
現場徵才時間於8月29日下午在頂好就服站（捷運忠孝敦化站）；8月30日下午在頂好就服站、景美就服站（捷運景美站）、西門就服站（捷運西門站）、艋舺就服站（捷運龍山寺站）；8月31日下午在艋舺就服站、頂好就服站。
9月1日下午在內湖就服站（捷運文德站、內湖站、昆陽站轉公車至內湖行政大樓站）等，參與廠商尚有美樂食餐飲股份有限公司、潤泰創新國際股份有限公司、微笑單車股份有限公司（捷安特YouBike）、麥奇數位股份有限公司、夢想生活開發股份有限公司、集山實業股份有限公司（悟饕池上飯包）、聯立食品股份有限公司、鬍鬚張股份有限公司、美玥風餐飲股份有限公司、銀荷光電股份有限公司等10家企業。
就服處表示，就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北就業大補帖網站查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）23085231。
(中時)
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