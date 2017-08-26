我不是鹹豬手！日網路請願設立男性專用車廂

爲了尊重女性、保護她們免受電車「鹹豬手」騷擾，日本一些主要城市的多家軌道交通運營企業在上下班高峰時段開設了女性專用車廂。如今，又有人呼籲，爲體現男女平等，同時避免男性陷入報假警騙局，也應該設立男性專用車廂，於是在change.org網站發起請願簽名活動

據日本24小時熱點新聞網RocketNews24報導，請願活動組織者希望能募集到2500個簽名，簽名者不限性別，目前已有超過1700人參與請願簽名。

日本網路調查機構Macromill今年早些時候對首都圈500名通勤車上班族進行的調查顯示，女性和男性支持開設男性專用車廂的比例分別爲73.9%和65.1%。

(旺報)