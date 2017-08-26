3天燒2次！碧砂漁港海功號再度火燒船

海功號3天燒2次，大量濃煙籠罩整座碧砂漁港，消防隊目前正滅火搶救中。（張穎齊攝）

海功號3天燒2次，大量濃煙籠罩整座碧砂漁港，消防隊目前正滅火搶救中。（張穎齊攝）

海功號3天燒2次，大量濃煙籠罩整座碧砂漁港，船頂還有猛烈火勢，消防隊目前正滅火搶救中。（張穎齊攝）

海功號3天燒2次，大量濃煙籠罩整座碧砂漁港，消防隊目前正滅火搶救中。（張穎齊攝）

（張穎齊攝）

基隆市碧砂漁港退役漁船「海功號」24日晚間10時許才因工人焊接導致火苗竄進內部悶燒，今日下午2時許再度燃燒，濃煙大到籠罩整個漁港，連遠在潮境公園的民眾都清楚可見，直呼「還以為是中元普渡，3天燒2次也太扯！」

海功號今日下午再度燃燒，船頂至今仍有猛烈火勢，燻得當地漁民全都受不了，紛紛躲進室內，消防員也火速到場布水線，強力滅火中，據悉起火原因又是因工人焊接後，讓整艘船也再度燒起，所幸現場沒傳出有人員傷亡。

海功號擁有40多年歷史，曾遠赴南極做過調查漁場資源作業，近期有委託廠商做外部油漆粉刷，24日才燃燒過，今天又燒起，是本周第二次，不過消防隊表示，詳細起火原因還有待調查。

(中時)