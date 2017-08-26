前變形女露私密領域 救了破產內衣公司
31歲好萊塢女星梅根福克斯，過去因演出《變形金剛》讓她名聲大噪，現在她雖然已經是三個子女的媽，但她身形依舊超級火辣，近來更因代言內衣拍攝了一組性感美照，私密地帶若隱若現，成功帶動買氣，更讓面臨破產的內衣廣告起死回生！
梅根福克斯替內衣品牌「Frederick's of Hollywood」拍攝新廣告，她換上火辣黑色內衣款式，下身更只穿上小褲褲，私密領域若隱若現，讓不少人看了血脈賁張。
不過有趣的是，「Frederick's of Hollywood」上半年陷入業務危機，因為銷售不佳面臨破產，但自從梅根福克斯擔任代言人後，銷售大增，成功讓品牌起死回生。
(中時電子報)
關鍵字：梅根福克斯、
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