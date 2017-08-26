世大運》聽到「好想贏韓國！」 韓代表團長微笑回應
世大運舉辦至今，韓國代表團以25金、17銀、21銅，目前在獎牌排行榜暫居第一，還在棒球，跆拳道與射箭上面擊敗地主中華隊，讓許多觀眾都懊惱說出「好想贏韓國！」，韓國代表團團長金弘植笑笑回應：「沒有聽過這句話，雖然贏了地主不好意思，但我們還是贏了。」
韓國這次在射箭項目上多次擊敗中華隊，讓中華隊無緣金牌夢，棒球也在關鍵預賽中擊敗中華隊，跆拳道也多次提倒中華健兒，也讓2013年經典賽知名主播徐展元，因輸韓國說的一句「好想贏韓國！」在各賽場傳出。
金弘植說，沒有聽說過「好想贏韓國！」這句話，雖然不是主場，但選手們還是能夠頂住壓力，擊敗地主是一件好事，雖然有點不好意思；金弘植也提到，他認為觀眾應該要為選手有更好的成績喝采，而不要單純想贏韓國而以，不過他相當感謝在韓國隊比賽時，也有很多台灣觀眾與韓僑加油，相當謝謝。
目前暫居排行榜第一，有望在世大運完成獎牌榜二連霸，金弘植表示，這次來到台灣比較時差比較少，食物也很適應，加上這次不是在主場比賽，對選手來說壓力反而小，更能發揮實力。
韓國擁有多次舉辦大型國際賽的經驗，目前看著台北世大運，金弘植直呼其實讓他們很訝異，他說：「韓國從1988年漢城奧運，就多次舉辦國際綜合性大會，台灣首次舉辦就能夠有良好的流程規劃，其實已經非常不錯。」
(中時電子報)
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