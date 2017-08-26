跨欄好手陳傑拚奪金 親友團赴台北加油

（15：53更新）出身台中潭子的跨欄好手陳傑，為本屆世大運奪冠熱門，他於男子400公尺跨欄複賽中跑出本季最佳成績49.37秒，以分組第2名之姿挺進今晚7時登場的決賽，有機會再為我國再添一枚獎牌。

陳傑分組排名僅次於多明尼加桑多斯（Juander Santos）的49秒31，ㄧ般預料選手為奪牌，決賽必將全力以赴，考驗穩定度與瞬間爆發力。陳傑教練孫念祖透過電話表示，其他選手都很強，不敢說坐二望一，盡全力就好。陳傑的父母以及母校大甲高中校長、體育班學弟妹等人都已抵達台北體育場為他加油。

(中時)