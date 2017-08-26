世大運閉幕式維安 柯P：周一討論
台北世大運開幕遭反年改團體抗議，干擾運動員進場，外界質疑北市警察局能力。今天台北市長柯文哲到天母詩欣館、花博爭豔館、台北市警察局慰問維安人員，也是台北市警察局長邱豐光在開幕式後首次同框。柯文哲今下午受訪時表示，周一中午將會開整合會議討論閉幕式維安作業。
就怕再出意外，外界都相當關注閉幕式的維安問題。柯文哲表示，每一段時間都會有情報，想要抗議的人也很多，會請警察同仁私下拜託或曉以大義。目前陳抗區的柵欄會再往後退是一定會的。他說，警方當然已經在做規劃，不過最後還是會按照情資，在禮拜一中午作最後決定。
媒體追問，是否確定會用拒馬？柯文哲反問，「為什麼要把我的佈置計畫跟你講？」但仍說，還是看看，可以不用就不用。
另外世大運滑冰選手陳映竹在世大運預、複賽打破的世界紀錄因大會並未使用「電子計時器」，導致紀錄不被國際滑輪溜冰總會認可為世界紀錄。柯文哲表示，因為當時國際大學體育總會技術委員會討論完決定要手動計時，原本想說分得出第一第二就好，沒想到她破世界紀錄，終究還是要討論看看怎麼善後。
媒體問是不是發給她補償一百萬？柯文哲表示，「花錢還可解決還不簡單，隨便企業界募一幕也有。」他說，對運動員，是不是世界紀錄保持者，重來一遍都不見得有辦法。但這也不叫疏失，畢竟技術委員會講好，這個問題還要跟國際大專體總討論怎麼處理。
(中時)
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