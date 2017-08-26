世大運》跆拳道男子團體對打 中華逆轉勝晉4強
世大運跆拳道男子團體對打26日登場，中華台北由劉威廷、黃鈺仁及何嘉欣先發出戰美國，中華隊開局就展現旺盛鬥志頻頻進攻，結果以27比18擊敗美國，順利晉級4強。
中華隊原本應在上午第一輪賽事中對決瑞典，但因對方賽前宣布棄權，因此中華隊直接進入8強，比賽開始美國隊頻頻進攻得分，中華隊一度落後苦追，接著劉威廷開始發揮身材優勢將比數追平，此時中華隊士氣大振，在攻勢上更為積極並將分數差距拉大，最後一舉逆轉戰局，將美國踢出4強外。
在稍後的冠軍戰中，中華隊將首先遭遇強敵韓國隊，由於跆拳道沒有銅牌，4強落敗隊伍將直接並列銅牌，因此跆拳道隊確定再為台灣奪下一面獎牌。
(中時)
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