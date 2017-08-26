短裙辣秀鉛筆腿 楊冪領獎卻一臉尷尬

楊冪今中午出席活動，大方秀鉛筆腿，同時她也獲得粉絲受封「微博自拍不露全臉獎」。（圖／取材自秒拍、楊小慫的糯米糍微博）

大陸女星楊冪人氣爆表，不僅是她私下的機場穿搭或是出席活動，一舉一動都備受矚目，楊冪人紅是非多，面對風波總是高EQ回應，不過她今（26日）秀出招牌美腿、出席粉絲嘉年華時，獲得粉絲受封「微博自拍不露全臉獎」，也讓她瞬間一臉尷尬。

楊冪今中午打扮休閒出席粉絲嘉年華，身穿寬鬆黑色上衣搭配牛仔裙，秀出一雙鉛筆腿，而楊冪與粉絲互動時，還被粉絲受封「微博自拍不露全臉獎」，事實上，而楊冪在微博鮮少曬自拍，加上她不露全臉，常以側臉或半臉入鏡，還因此曾引發熱議。

楊冪拿著獎盃，臉上表情略顯尷尬，還直呼自己是得「楊冪大美女」獎，被問到獲獎感言，楊冪則說：「你說得都對」，開心收下獎盃，常登上熱搜榜的楊冪，更是以「楊冪 自拍不露全臉」迅速登上熱搜榜第一名。

(中時電子報)