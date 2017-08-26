遇襲身亡150週年 坂本龍馬最長手書於故鄉展出

於日本大河劇「龍馬傳」飾演坂本龍馬的福山雅治。（圖/日本NHK官網）

據日本讀賣新聞報導，今年（2017）是日本幕末「大政奉還」150週年，同時也是提出「船中八策」的土佐藩士坂本龍馬遇襲身亡150週年，為紀念他對後來明治維新的貢獻，龍馬的故鄉、高知縣歷史博物館特別展出他生前所留下最長篇幅的手寫文書，裡面對於慶應2年（1866年）1月促成薩長同盟後，於京都伏見寺田屋，遭遇伏見奉行所的捕快偷襲和受傷的經過。龍馬僥倖逃過寺田屋的攻擊，並在西鄉隆盛的建議下，帶著愛人楢崎龍赴九州霧島山和鹿兒島休養遊歷，被後人認為是日本最早的一次蜜月旅行。

暗殺の様子再現、坂本龍馬展＝初公開の手紙など７０点披露、人斬り以蔵の拳銃も

開催10周年を迎える龍馬よさこいでは、坂本龍馬とよさこいをテーマにした個展を開催します。ぜひお越し下さい。



「没後百五十年 坂本龍馬 × よさこい 画 中川学」

会場：京都霊山護国神社

期間：第1期 8/25(金)〜9/10(日)

入場：9：00〜16：30

鑑賞：無料 pic.twitter.com/KwUtOXsaGa — 龍馬よさこいスタッフ (@ryomayosakoi) 2017年8月23日

出生於土佐藩（今四國高知縣）下級武士家庭，坂本龍馬家原是商人出身，長時間在藩內遭受上級武士欺負，從小進入日根野弁治的道場學習小栗流劍術，對於劍術頗有造詣。17歲那年自費前往江戶（今東京）修學一年，在江戶期間，正好遇到美國海軍佩里率艦來日的「黑船事件」，目睹黑船的龍馬，也加入由佐久間象山所主持的私塾，學習砲術、漢學、蘭學等學問，返回藩中後，除了自學砲術及荷蘭語外，也開始萌生改革的想法。

在龍馬遭襲擊身亡150週年，於高知縣展出他生前留下最長的文書資料。（圖/高知縣立歷史博物館）

坂本龍馬生前留下的珍貴黑白照片。（圖/維基百科）

龍馬是幕末尊王攘夷派的大將之一，在宣布脫離土佐藩後，進入勝海舟的私塾，並向同藩出身、明治後被封為伯爵的後藤象二郎，提出新國家建設方針的「船中八策」。但急躁的個性和過於出風頭的龍馬，也和其他友人一樣，被德川幕府手下的新選組盯上，遭遇多次襲擊和威脅，讓不少尊王攘夷派人士被暗殺。龍馬自己雖有薩魔藩家老小松帶刀等人的庇護，但仍多次遇襲，寺田屋和後來害他被殺的近江屋事件，就是最好的例子。

坂本龍馬之妻、京都醫師楢崎將作的長女楢崎龍。（圖/維基百科）

坂本龍馬遭突襲的京都伏見寺田屋，目前被留下成為古蹟。（圖/Fg2＠維基百科）

這份展出的文件中，詳細記載了遇襲的過程，以及逃往伏見薩摩藩邸避難後，西鄉隆盛與小松帶刀聽聞龍馬以手槍抵禦捕快偷襲的過程後，表現出大笑的表情，再加上文件尾端清楚的簽名，讓這份文件更顯珍貴。因為龍馬在寺田屋事件隔年11月，回到京都下榻河原町的近江屋時，遭到京都見迴組偽裝鄉士潛入，在龍馬和隨行的中岡慎太郎尚未反應之際，拔刀斬殺兩人和屋內員工，造成龍馬當場斃命，以31歲之齡英年早逝，而中崗則是在送醫後，於隔天才斷氣，也因此留下諸多暗殺的證據資料。

(中時電子報)