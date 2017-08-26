男改造操作槍遭逮 轉手價格竟翻6倍

警方於嫌犯住處查獲操作槍枝。（譚宇哲翻攝）

警方於嫌犯住處查獲操作槍枝。（譚宇哲翻攝）

嫌犯將子彈原料及部分槍枝零件放入防潮箱存放。（譚宇哲翻攝）

新北市26歲黃姓男子及23歲陳姓男子日前在網路上購買俗稱「操作槍」的模擬槍隻，準備改造後轉賣牟利，警方循線調查，前天在陳男淡水住處一舉查獲8把操作槍，據稱只需將槍管打通後，即成為具殺傷力的改造手槍，價格竟瞬間翻揚6倍，令警方咋舌。

警方表示，黃男與陳男涉槍砲罪通緝中，2人日前以每把5萬元價格自網上購入大量操作槍，準備自行打通槍管後，以每把30萬元起跳價格轉賣獲利，新莊警分局與刑事局偵一大三隊歷經3個月追查，前天於淡水區收網逮人。

警方於嫌犯住處查獲操作槍枝包含AR15長槍、925衝鋒槍、VZ61衝鋒槍、以色列衝鋒槍等8支長短槍，另有空包彈150顆、裝飾彈175顆、火藥、底火、K他命5.07公克、FM2毒品12顆，訊後將黃、陳男依槍砲通緝、毒品罪移送偵辦。

警方指出，操作槍非槍砲彈藥管制槍械，一旦查獲只能依社維法裁處，警方正研擬建議修法納入刑責。

(中時)