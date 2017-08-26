高雄輕軌C12-C14初勘 演練逼真

高雄輕軌C12-C14初勘，演練腳踏車被撞人車倒地後的處置作為。(曹明正攝)

高雄輕軌水岸段C12至C14站26日初勘，最快2天完成改善事項後，就可報請交通部履勘，並於10月生態交通全球盛典前全線通車。今下午在高雄港務消防隊前演練腳踏車違規闖越，因與列車相撞人車倒地，過程逼真引來哈瑪星鐵道文化園區的遊客圍觀，還有人想打電話報警。

(中時)