美國稱北韓26日發射三枚飛彈全部失敗

路透社報導，美國太平洋司令部表示，北韓在26日清晨試射三枚短程飛彈，但其中第一和第三枚飛行中失敗，第二枚則幾乎是發射後隨即爆炸，對北美或關島不構成威脅。

另據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部稱，北韓在當地時間週六清晨6時49分許在江原道一帶試射數枚不明飛行物。聯參推測北韓試射的是短程彈道飛彈，飛行距離約為250公里。聯參已立刻彙報韓國總統文在寅，韓軍正密切關注朝鮮動向，保持高度警戒。

據分析，在韓美「乙支自由衛士」（UFG）聯合軍演進行之際，北韓可能以射彈進行武力示威。韓美UFG聯合軍演本月21日至31日舉行，5萬名韓軍和1.75萬名美軍兵力參演。

(旺報)