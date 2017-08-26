大甲媽祖盃手球錦標賽41選手上吐下瀉 疑飲用水出問題

現正在大甲國中舉行的大甲媽祖盃全國手球錦標賽，自25日晚間陸續有41名參賽選手因上吐下瀉就醫，因疑似食物中毒醫院通報衛生局，台中市衛生局疾管科、食藥科立即展開疫調及檢體採樣，由於兩校發病學生食用餐盒來源不同，衛生局傾向是飯店或是學校水源汙染所致，也不排除是集體感染諾羅病毒，原因還待釐清。

台中市衛生局食品藥物科長傅瓊慧表示， 已經前往麗山中學與成淵高中2校學生25日使用早餐跟午餐的業者進行食品與環境衛生檢測，並採集學生嘔吐與腹瀉檢體送驗。

由於，初步食品採樣發現出現上吐下瀉兩校學生食用餐食完全不同，唯同住在同一間飯店，懷疑是飲用水污染，因而除對飯店飲水進行檢樣，也針對大甲國中飲水機水質進行檢測 ，預計食物檢體檢驗結果到7天後出爐，環境檢體要10天後出爐。另，不排除可能是集體感染腸胃型感冒，所以該局也會同疾病管制科進一步評估了解。

(中時)