屏東市傳統市場復興，親子同遊菜市仔體驗

屏東市中央市場舉辦「菜市仔的初體驗」，讓親子感受逛傳統市場的樂趣。（林和生攝）

小三男童劉真碩（中）跟著家人體驗在傳統市場消費的樂趣。（林和生攝）

隨著消費習慣改變，傳統市場逐漸式微，鑑於親子與年輕族群對於市場的陌生，在此選購食材更是一大挑戰，屏東縣政府與屏東市中央市場攤商合作，舉辦「菜市仔初體驗」，讓親子體驗走踏市場，重溫當年的美好回憶，讓傳統市場價值再次被看見。

今日吸引7組家庭走入中央市場，以每組1000元經費，限時一小時內買齊3道菜色食材，有民眾笑說，攤商熱情配合，除了分享菜餚烹煮的方式，還送辣椒、老薑，連煮不完的食材該如何保存都詳細叮嚀，「真的很有人情味」。

中央商圈發展協會理事長伍靜華表示，中央市場已有60年歷史，是屏東市首座公有市場，過去第一、三商場曾是屏東人時尚中心，現因面臨廉價成衣興起，加上停車不便等問題，造成市場逐漸沒落，曾經的人聲鼎沸已不復見。

但伍靜華有信心的說，這裡什麼都有、什麼都賣、什麼都不奇怪，她也透露，在傳統市場「開口問」是一大重點，因為這裡不像大賣場，鮮食區有冰箱保存，攤商會將貨品存放冷凍庫，消費者有需求才會拿出來，否則不會擺在台上。

特地帶著孩子參與活動的鍾宛錚表示，以前媽媽帶著她逛市場，現在也帶孩子來體驗，把逛市場當作樂趣，不過她感嘆的說，以前市場好熱鬧，現在真的沒落不少。

(中時)