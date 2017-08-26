屏東市傳統市場復興 親子同遊菜市仔體驗
隨著消費習慣改變，傳統市場逐漸式微，鑑於親子與年輕族群對於市場的陌生，在此選購食材更是一大挑戰，屏東縣政府與屏東市中央市場攤商合作，舉辦「菜市仔初體驗」，讓親子體驗走踏市場，重溫當年的美好回憶，讓傳統市場價值再次被看見。
今日吸引7組家庭走入中央市場，以每組1000元經費，限時一小時內買齊3道菜色食材，有民眾笑說，攤商熱情配合，除了分享菜餚烹煮的方式，還送辣椒、老薑，連煮不完的食材該如何保存都詳細叮嚀，「真的很有人情味」。
中央商圈發展協會理事長伍靜華表示，中央市場已有60年歷史，是屏東市首座公有市場，過去第一、三商場曾是屏東人時尚中心，現因面臨廉價成衣興起，加上停車不便等問題，造成市場逐漸沒落，曾經的人聲鼎沸已不復見。
但伍靜華有信心的說，這裡什麼都有、什麼都賣、什麼都不奇怪，她也透露，在傳統市場「開口問」是一大重點，因為這裡不像大賣場，鮮食區有冰箱保存，攤商會將貨品存放冷凍庫，消費者有需求才會拿出來，否則不會擺在台上。
特地帶著孩子參與活動的鍾宛錚表示，以前媽媽帶著她逛市場，現在也帶孩子來體驗，把逛市場當作樂趣，不過她感嘆的說，以前市場好熱鬧，現在真的沒落不少。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。