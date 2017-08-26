中國禁止北韓實體或個人來中國新設企業

新浪財經報導，中國商務部發佈關於執行聯合國安理會第2371號決議禁止同北韓新設合資合作企業和追加合資企業投資的公告，禁止北韓實體或個人來中國大陸新設中外合資經營企業、中外合作經營企業、外資企業，禁止已設立企業增資擴大規模。

(工商)