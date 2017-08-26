葉俊榮視導滑輪溜冰賽事維安 慰勉值勤員警

內政部長葉俊榮在警政署長陳國恩陪同下，上午前往視導滑輪溜冰馬拉松警衛安全維護任務。(林郁平翻攝)

葉俊榮、陳國恩遇到世大運台灣溜冰好手李孟竹，除當場頒贈慰問金外，也替她加油打氣。(林郁平翻攝)

世大運滑輪溜冰馬拉松今(26)日上午登場，從總統府前的凱達格蘭大道出發，經過景福門圓環，到仁愛路與新生路口迴轉後，再折返回到凱道，全程共42.195公里。

內政部長葉俊榮、警政署署長陳國恩上午在中央安全指揮中心掌握各地區賽事場館的安維後，也前往總統府北廣場，視導滑輪溜冰馬拉松警衛安全維護任務，瞭解實際執行情形，對於在場的執勤員警自凌晨就開始場地偵檢及安全戒備，勞心勞力，葉俊榮特別準備慰問品及慰問金，頒發給現場執勤員警，表達慰勉之意。

葉俊榮、陳國恩視導時，遇到世大運台灣溜冰選手李孟竹，其父李天寶巡佐在屏東縣枋寮分局加祿派出所擔任副所長，也是警政署慢速壘球代表隊的固定班底。葉俊榮除當場頒贈李孟竹慰問金慰勉外，並致電給李天寶恭喜虎父無犬女，李孟竹在滑輪溜冰馬拉松公路賽奪得女子組第二名，在世大運滑輪賽事已經獲得1金4銀的佳績。

葉俊榮視察時指出，鑒於波士頓馬拉松爆炸案，開放路段舉辦大型群聚活動，往往易遭有心人士或恐怖分子所利用，作為發動滋擾或攻擊危害的目標，因此，對於賽事沿途可疑人、事、物，警方均應提高警覺，加強警戒，慎防爆裂物或其他可能之恐怖攻擊；另外，類似世大運開幕時的陳抗滋擾活動，也應嚴加防範。

葉俊榮強調，在「中央全力支援，地方全權負責」原則下，中央的一貫立場，就是盡最大能力奧援台北市政府及其他賽事縣市政府的各項警衛維安需求。比如，警政署就針對這場滑輪賽事加強維安，在昨日特別協調新北市警察局、保三總隊加派偵爆犬搭配領犬員，自凌晨起分時段增援北市警方爆裂物偵蒐能量，機先嚴防可能的爆裂物恐怖攻擊，讓世大運活動順利安全。

(中時)