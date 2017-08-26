裴勇俊嬌妻懷2胎美貌升級 孕肚離奇失蹤

裴勇俊夫妻日前宣布懷二寶，朴秀珍曬近照美貌升級。（圖／取自宋承憲微博；ssujining IG）

朴秀珍近來常曬近照（右），比以前更加美麗。（圖／翻攝自《Mydaily》；取自ssujining IG）

韓流天王裴勇俊2015年甜娶小13歲女星朴秀珍，隔年兩人誕下一兒「福星」，近日夫妻倆又宣布懷了二寶，但未透露小孩性別與預產期，朴秀珍最近在IG秀出近照，可見再度當媽的她，甜美女人味再升級，臉上洋溢著滿滿幸福，然照片中仍不見朴秀珍的孕肚，推估或許才懷孕3個月左右。

先前有網友在婦產科巧遇裴勇俊一家三口，讓朴秀珍懷有二胎之事流傳開來，本月23日，裴帥透過公司承認將二度當爸，因剛確認有喜，所以對此十分謹慎，而朴秀珍昨在IG發文，曬出眾人送上的禮物、花束與圍兜兜，同步感謝外界祝福。

朴秀珍也分享了自己穿著藍色長裙的照片，可見她一手撥著瀏海並露出甜蜜燦笑，看來四肢仍十分纖細，小腹相當平坦，粉絲也獻上祝福，讚她是最美辣媽。

(中時電子報)