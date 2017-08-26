世大運》世仇組合攜手為國 謝政鵬、詹詠然混雙晉8

謝政鵬（左）、詹詠然攜手晉級混雙8強。（李弘斌攝）

拋下兩家恩怨，被形容為「地表最強組合」的謝政鵬／詹詠然，26日在臺北世大運繼續過關斬將，對瑞士組合於第2盤第12局漂亮破發，以6比2、7比5勝出，晉級混雙8強。

詹詠然上午被烈日曬到頭暈，謝政鵬的男雙則在稍早出局，兩人這天都有些波折，不過男單小將李冠毅拚到熱衰竭退賽送醫，中華隊更需要最強混雙帶動士氣，謝／詹一上場就打出5比0開局，輕鬆拿下第1盤。

謝政鵬（右）反拍接發。（李弘斌攝）

詹詠然發球局表現穩定。（李弘斌攝）

第2盤身材高大的瑞士好手索馬發球進入狀況，女將蕊伊的發球較弱，謝／詹卻都沒有把握住，讓雙方一路互相保發僵持，所幸5平後詹詠然的發球局連拿4分，取得聽牌位置，並抓住蕊伊的發球局，最後謝政鵬接發，詹詠然網前扣殺拿下賽末點，替中華隊拿下漂亮一勝。

雖是首次搭檔，謝政鵬更是生涯首次參加混雙賽，不過詹詠然抽球強勁而穩定，謝政鵬除了有左手持拍與力量優勢，網前截擊反應也很迅速，兩人默契漸入佳境，比賽結束之後，還一起在場邊帶動觀眾大玩波浪舞，慶祝晉級8強。

(中時電子報)