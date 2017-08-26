北韓射飛彈？火箭炮？ 美韓報告相左

南韓總統府青瓦台今日上午召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，就北韓今天淩晨發射之飛行物進行討論。青瓦台國民溝通首席秘書尹永燦在會後記者會表示，南韓推測北韓發射的是經改進的300毫米大口徑多管火箭炮，但其具體特性及參數仍有待軍方進一步分析。

另一方面，美國太平洋司令部修改之前發布的北韓飛彈發射失敗的初步分析，稱北韓發射3枚飛彈中的2枚飛行約250公里，並持續認為是短程彈道飛彈。

(中時)