雞蛋殘留芬普尼 新北續追下游業者
新北市衛生局25日下午分別接獲彰化縣及台南市衛生局通知，「武安牧場」及「沈素貞牧場」雞蛋驗出農藥芬普尼殘留，並分別供應予新北市「宜宏商行」、「斑鳩的窩（林口店）」、「中一排骨（新店家樂福店）」，新北市衛生局第一時間通知業者進行下架回收562台斤，並於今（26）日派員查察。
衛生局說明，「宜宏商行」業者表示8月24日進貨「武安牧場」雞蛋共26籃（514台斤），已於當天售罄，25日晚接獲通知後，已全數追回，並於26日清晨退回彰化縣盤商。
另外，「沈素貞牧場」雞蛋察查結果，「中一排骨（新店家樂福店）」已退貨48台斤，「斑鳩的窩」則表示未進該牧場的雞蛋。
衛生局食品藥物管理科長劉君豪強調，食品業者應檢視使用之蛋品來源，若有用農委會公布不合格牧場蛋品，應落實自主管理，立即下架並通報衛生局，善盡社會責任，以確保食品安全及民眾消費權益。
(中時)
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