金門沒有毒蛋！ 採樣檢驗「零」發現

台灣地區「毒蛋」事件引起不安，金門在地自產土雞蛋受到歡迎。（李金生攝）

台灣地區「毒蛋」事件讓消費者人心惶惶，金門縣衛生局今（26）日澄清目前下游名單中並無金門縣的業者，且日前赴縣內各蛋雞場採樣送驗，結果也均未檢出芬普尼藥物，請鄉親放心食用。

金門縣衛生局表示，針對雞蛋檢驗芬普尼不合格案，台南市政府衛生局原發布新聞稿中，指稱大成長城企業股份有限公司官田營業所下游流向名單中有「拉亞漢堡金門金城店」，經該局再向台南市政府衛生局求證後，已證實為誤植名單，確認目前下游名單中並無金門縣的業者，且經查「拉亞漢堡金門金城店」的雞蛋來自金門縣蛋雞場。

該局並指出，金門縣防疫所在本月22日派員赴縣內各蛋雞場採樣送檢，結果均未檢出芬普尼藥物，鄉親可安心選購地區自產雞蛋。

(中時)